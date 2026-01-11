お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也（55）が10日放送の日本テレビ「アナザースカイ」（土曜後11・00）にゲスト出演。芸人人生を振り返った。今回は上田が家族で過去4回ほど訪れた事があるという思い出の地、イタリア・ベネチアでロケ。高校の時に入部したラグビー部で相方・有田哲平と知り合い、コンビを結成。「あいつが本気で笑ってるときに幸せを感じる」といい「コイツ（有田）を笑わせたくてやっている」のだ