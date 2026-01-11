アーティストのGACKT（52）が11日、自身のXを更新。過去に雪山で体験した出来事を明かした。【写真】「舐めてると死ぬぞ？」“死にかけた”過去を明かしたGACKT「20年ほど前の話だが、ボクも舐めていて死にかけたことがある」と切り出し、「雪山を持っていた頃、冬の3ヶ月は山のホテルに住んでいた。 朝はトレーニング、昼は4時間ノンストップでボード、夜は部屋で曲作り。ある夜、作曲に行き詰まり、気分転換にモービルで雪