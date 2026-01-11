お笑い芸人の陣内智則（51）が11日、TBS「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）に生出演。7日に都内で結婚会見を開いたSKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈（28）と男性ユニット「BOYS AND MEN」の辻本達規（34）へ“アドバイス”を送った。番組冒頭、白いカーディガンを着た松井と赤いニットを着た辻本が“紅白コーデ”でそろって登場。ライブでかかとを骨折したという辻本は松葉づえを持っていた。共演者からは拍手で