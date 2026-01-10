体重の増減よりも先に気になり始める腰まわりのもたつきや下腹のライン。大人世代になると、「痩せたい」というより「見た目をすっきりさせたい」と感じる人も増えてきます。そこでおすすめが、ピラティスの簡単エクササイズ【ダブル・レッグ・ストレッチ】。腹筋と体幹を同時に使い、動きの中で全身を連動させることで、腰まわりを内側から整えてくれます。ダブル・レッグ・ストレッチ（１）仰向けに寝て両ひざを立てて脚を腰幅程