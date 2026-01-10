「何をしても下半身だけ痩せない…」「腰痛が続いている」といった悩みを抱える大人世代にこそ試してほしいのが、“太ももの前側＝大腿四頭筋”をゆるめる簡単ストレッチ。前ももが硬くなると骨盤が前に傾き、いわゆる“反り腰”を引き起こして下半身太りの原因に。逆にここをほぐすだけで、脚のラインがスッと整い、腰の負担も軽くなります。なぜ太ももの前の硬さが“痩せにくさ”を招く？大人世代の下半身太りには、思わぬ原因が