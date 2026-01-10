冬コーデも終盤を迎えたこの時期はクローゼットの中身を冷静に見直せるタイミング。防寒もできているし、清潔感もある。それなのに、なぜか全身が“昔のまま”に見えてしまう…。そんな違和感は、アイテムそのものより組み合わせやバランスの止まり方に原因があることがほとんどです。そこで今回は、大人がやりがちな「１月の違和感コーデ」を、今すぐ見直せるポイントとともに整理します。▲色・丈・重ね方が噛み合わないと、ただ