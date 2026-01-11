全国都道府県対抗女子駅伝全国都道府県対抗女子駅伝は11日、たけびしスタジアム京都発着の9区間42.195キロで行われた。強風に加え、雪も舞う厳しいコンディションの都大路に、ファンからは様々な声が上がった。1区（6キロ）は長野の田畑陽菜（長野東高）が区間賞を獲得し、2区（4キロ）では田中希実（New Balance）が力走した。レース中は強風が吹き荒れ、雪も舞う厳しいコンディションに。中継したNHKの画面でもくっきりと