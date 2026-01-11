元プロ野球選手の里崎智也氏が、９日に放送されたテレビ朝日「オフレコスポーツ」（金曜・深夜２時４３分）に出演。イチロー氏について話した。イチロー氏に普段の様子を聞かれた里崎氏は「（ＷＢＣ日本代表で）チームメイトとして接すると、良いお兄ちゃんみたいな、普通の。気さくだし、話しかけてもくれるし、和気あいあいとしょうもないことも言い合うし」と明かした。「あれだけすごかったら、もっとこうした方がいいよ