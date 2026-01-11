国内最高峰の自動車レースの１つ「スーパーフォーミュラ」を主戦場に活躍するプロドライバー・Ｊｕｊｕ（野田樹潤、１９）＝トリプルツリー＝が着物姿を初公開した。鮮やかな彩りの着物姿に笑顔のＪｕｊｕは、普段のレーシングスーツ姿とはひと味違った一面を垣間見せた。２月２日に２０歳の誕生日を迎えるＪｕｊｕは今季でスーパーフォーミュラ３年目を迎える。元Ｆ１ドライバーの野田英樹さん（５６）を父に持ち、幼少期から