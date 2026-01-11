11日午後1時15分頃、岩手県沿岸北部を震源とするマグニチュード5.1の地震が発生し、岩手県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の心配はありません。地震の概要11日午後1時15分頃、岩手県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は岩手県沿岸北部(北緯39.6度、東経141.9度)で、震源の深さは約60km、地震の規模(マグニチュード)は5.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。震度3以上が観測され