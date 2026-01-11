イランの反政府デモが激しくなる中でオンライン監視団体ネットブロックスは10日、デモ鎮圧に向けた当局のインターネット全面遮断措置が36時間にわたり続いていると明らかにした。ネットブロックスはこの日午後、Xでこのように明らかにし「これによりイラン市民は家族と友人、周辺の知人らの安否を確認するのに深刻な困難を経験している」と投稿した。ネットブロックスが投稿したグラフを見ると、イラン国内のインターネットネット