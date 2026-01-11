「全国都道府県対抗女子駅伝」（１１日、たけびしスタジアム京都発着）東京、パリの２大会連続五輪代表で兵庫県の主将を務める田中希実（２６）＝ニューバランス＝は２区で区間賞の快走をみせ、２位に浮上した。１６位でタスキを受けると力強い走りでグングン順位を上げていった。憧れの小林祐梨子のもつ１２分７秒の区間記録には７秒及ばなかったが、区間２位に１７秒差をつける貫禄の走りをみせつけた。「今年は出るレー