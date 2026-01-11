１１日午後１時１５分頃、岩手県沿岸北部を震源とする地震があり、盛岡市などで震度４を観測した。気象庁によると、この地震による津波の心配はない。震源の深さは約６０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは５・１と推定される。各地の主な震度は次の通り。▽震度４盛岡市、岩手県宮古市、久慈市、八幡平市、葛巻町、普代村、一戸町▽震度３岩手県花巻市、北上市、遠野市、一関市、釜石市、二戸市、奥州市、滝沢市、