米国のウォルト・ディズニー・スタジオは、2025年の全世界興行収入が65億8000万ドル（約1兆293億円※1ドル=156円換算、以下同）に到達し、年間興行収入ランキングで世界1位のスタジオに返り咲いたと発表した。60億ドル超えを記録するのは、2016年、2017年、2018年、2019年に続き6年ぶり・通算5度目。コロナ禍以降、60億ドルの大台を突破したのはディズニーが初であり、唯一のスタジオとなる。【画像】2026年も多彩なジャンルの作