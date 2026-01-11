11日午後1時15分ごろ、岩手県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は岩手県沿岸北部で、震源の深さはおよそ60km、地震の規模を示すマグニチュードは5.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。最大震度4を観測したのは、岩手県の宮古市、久慈市、普代村、盛岡市、八幡平市、葛巻町、それ