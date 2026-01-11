［選手権・準決勝］神村学園（鹿児島）１（9PK8）１ 尚志（福島）／１月10日／MUFGスタジアム（国立競技場）「ゲーム内容的には尚志さんに負けていたと思う」。試合後、神村学園の有村圭一郎監督がこぼしたのは無理もない。「上手く立ち位置を取られて前にパスが付けられない。ピッチ内ではパスコースがないのだろうなという印象を受けました」と続けたように、開始５分に先制を許した前半は尚志の対策に苦しみ、前方へのパスを付