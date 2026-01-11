女性の遺体を壁の中に遺棄したとして日高町の男が逮捕された事件で、男は任意の事情聴取を受けていた際、周囲に「潔白を証明している」と話していたことが分かりました。松倉俊彦容疑者は先月2025年12月31日ごろ、日高町富川北1丁目で経営する飲食店に女性の遺体を遺棄した疑いが持たれています。遺体は壁の中の空間に置かれ、板で隠された状態でした。1月1日、20代の女性が行方不明になっているとの届け出があり、3日以降、警察が