1月8日、公明党の斉藤鉄夫代表が神戸市の党兵庫県本部の会合に出席し、「中道主義の旗の下に、新しい政治勢力を築いていきたい」などと表明。また、「再び与党として政策実現で力を発揮する」という目標も明らかにしたが、ネット上には冷ややかな意見が飛び交っている。【写真】衝撃…ホテルで風俗店女性を盗撮した元公明党県議「中国とのパイプ」にも注目が公明党は昨年10月、自民党との連立政権から離脱し、与党から野党へ転