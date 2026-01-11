陸上自衛隊の精鋭パラシュート部隊による新年恒例・降下訓練始めが行われました。陸上自衛隊・第一空挺団による「降下訓練始め」がきょう（11日）、千葉県の習志野演習場で行われました。訓練は毎年年明けに1年の降下安全を祈願するために行われています。今回は天候の影響でヘリコプターからの降下は行われませんでしたが、アメリカやイギリスなど過去最多の14か国が参加し、地上での共同訓練が行われました。視察に訪れた小泉防