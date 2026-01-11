気象台は、午後1時14分に、暴風警報を利島村、新島村、神津島村に発表しました。また波浪警報を利島村、新島村、神津島村に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】東京都・利島村、新島村、神津島村に発表 11日13:14時点伊豆諸島北部では、11日夜遅くまで暴風に警戒してください。伊豆諸島南部では12日朝まで、伊豆諸島北部では11日夕方から12日明け方まで、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■利島村