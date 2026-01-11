気象庁によると、１１日午後１時１５分ごろ、地震があった。震源地は岩手県沿岸北部。震源の深さは６０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは５．１と推定。この地震による津波の心配なし。震度４を観測したのは、盛岡市、宮古市、久慈市、八幡平市、葛巻町、普代村、一戸町。震度３を観測したのは、八戸市、三戸町、五戸町、青森南部町、階上町、花巻市、北上市、遠野市、一関市、釜石市、二戸市、奥州市、滝沢市、雫石町、岩手