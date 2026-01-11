気象庁によると、１１日午後１時１５分ごろ、東北地方で震度４の地震があった。震度４を観測したのは、岩手沿岸北部、岩手内陸北部。震度３を観測したのは、岩手沿岸南部、岩手内陸南部、青森三八上北、宮城北部、秋田内陸南部。