全国都道府県対抗女子駅伝（１１日、たけびしスタジアム京都発着）の１区（６キロ）で、群馬の不破聖衣来（三井住友海上）は２５位でタスキをつないだ。２０２２年大会は４区（４キロ）で区間記録を樹立。その後はケガに悩まされたが、今大会は４年ぶりに出走した。昨年末に股関節を痛めた影響で万全な状態ではなかったという。この日は序盤からハイペースで進む中、不破は後方でレースを展開。雪が降るコンディションは、ケ