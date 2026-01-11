昨年の夏のパリ横断では、筆者は日本人代表としてマツダ MX-5（日本名：ユーノス・ロードスター）で参加していた。その日、同じ道程の中で、もうひとつの物語が静かに進行していた。【画像】100歳を迎えても車人生を楽しむロジェ氏とシトロエン・トレフル（写真6点）1925年生まれのロジェ・ポージェ(Roger Peauger)氏。彼は、自分自身と同じ年に生まれた車とともに、このパリ横断を走っていた。ロジェ氏にとって車は、後年になって