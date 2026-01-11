◆大相撲初場所初日（１１日、東京・両国国技館）左肩を痛めて先場所の千秋楽を休場した横綱・大の里（二所ノ関）は場所前の稽古で得意の左押っ付けが影を潜めた。それでも、一山本（放駒）が相手なら立ち合いから一気に土俵の外に持っていける。豊昇龍（立浪）も左膝に水が溜まり不安視されているが、場所前は巡業から稽古積み重ね、体の張りは文句なし。初日の相手は実力者の若元春（荒汐）。過去の対戦成績は１７勝５敗と圧