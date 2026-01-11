◇サッカー AFC U23アジアカップ(日本時間11日、サウジアラビア)U23アジア杯はグループリーグ第2節、B組とC組の各2試合が開催。日本はUAEに3-0で勝利し、ノックアウトステージ進出を決めました。初戦のシリア戦で5-0の快勝を収めた日本は、第1戦勝利のUAEと対戦。前半5分、 ンワディケ ウチェブライアン世雄選手がPKを決め、早くも先制します。さらに前半37分、前線でボールを受けた大関友翔選手がミドルシュートを突き刺し、2試合