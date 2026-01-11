「全国都道府県対抗女子駅伝」（１１日、たけびしスタジアム京都発着）１万メートルで日本歴代３位の記録を持つ不破聖衣来（２２）＝三井住友海上＝が群馬１区で出場。トップと４０秒差の区間２３位だった。スタートからじっくりと最後方から構えたが、ジワジワと順位を上げていった。途中から雪が舞い、向かい風の厳しいコンディションの中で力走したが、最後のタスキリレーで交錯し、前のめりに転倒する形なった。関係者に