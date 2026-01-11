4種類のスタイリングパッケージで個性を演出 スズキは、2025年10月2日に新型コンパクトSUV「クロスビー」を発表し、同日から販売を開始しました。2017年12月の発売から8年目を迎え実施された大幅改良では、どのような進化が図られたのでしょうか。 クロスビーは、人気の軽SUV「ハスラー」風のタフで親しみやすいデザインにトールワゴンの実用性を組み合わせたモデルとして登場したコンパクト5ドアSUVです。【画像】超カッコイイ！