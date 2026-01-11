北海道苫小牧市で2026年1月11日、住宅が燃える火事があり、消防による消火活動が続いています。火事があったのは、苫小牧市植苗の2階建て住宅です。午前11時ごろ、居住者の男性から「2階から煙が出ている。炎が見える」と消防に通報がありました。警察と消防によりますと、火事によるけが人はいないということですが、消防車9台による消火活動が続けられています