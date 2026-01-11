くりぃむしちゅー上田晋也（55）が10放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。相方の有田哲平について語った。くりぃむしちゅーはコンビを組んで35年目と紹介され、上田は有田について「正直有田がいたから仕事増えたし、こうやって続けられているしっていうのは素直に思う」と語った。上田は高校時代を思い返し「ボケとかツッコミとかないわけよ。ただふざけ合うだけ。ラグビー部の部室で有田が監督のモノマ