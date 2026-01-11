◇皇后盃 第44回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会(全国女子駅伝)〈11日、たけびしスタジアム京都発着、全9区間42.195キロ〉全国都道府県対抗女子駅伝の2区(4.0キロ)では、兵庫の田中希実選手(New Balance)が区間記録に迫るタイムで14人抜きの走りをみせました。トップの長野と30秒差の16位でタスキを受けると、次々に前を行くランナーを抜き去り、ごぼう抜き。長野も川上南海選手(長野東高校)が力走もあり、先頭には届きませんで