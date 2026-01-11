くりぃむしちゅー上田晋也（55）が10放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜午後11時）に出演。イタリア・ベネチアを訪れ、憧れた景色の場所に向かった。上田はベネチアで描いてみたい景色があったといい「昔そのウィリアム・ターナーっていうイギリスの画家がベネチアに来てベネチアの絵をいっぱい描いてるのよ。その画集があって、“良いな”って角度の絵があって。そのターナーと同じような角度から描きたいなって思ってる