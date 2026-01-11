高市首相が通常国会冒頭で衆院を解散する検討に入ったことが明らかになり、与野党の道内組織幹部や国会議員からは１０日、早期の選挙戦を見据えた発言や動きが相次いだ。自民党道連会長の武部新衆院議員（道１２区）は「各選挙区支部長に対して、緊張感を持って常に準備を怠らないよう働きかけたい」とした。立憲民主党道連代表の勝部賢志参院議員（道選挙区）は「何も決まっていない」と前置きした上で、「今考えられることを