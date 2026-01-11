女優安斉星来（21）が11日、2026カレンダー（わくわく製作所）発売記念イベントを都内で行った。昨秋に東京・浅草で撮影。お気に入りは8月のモノクロ写真で「どこかはかない顔をしていて、力の抜けた顔がベスト。お気に入りです」。カレンダーの出来栄えは「120点」とし、「本棚に飾って、毎日見つめてほしい」と笑顔で話した。見てもらいたい人は、映画で共演した「本田真凜ちゃん」とし、「『せいちゃん、きょうもかわいいね』と