１１日午前１０時１５分ごろ、秦野市堀山下の山小屋付近で火災が起きているのを登山客が見つけ、１１０番通報した。秦野署や秦野市消防本部によると、消防隊が現場に向かっているが、周辺の森林などに燃え広がっている。人的被害は確認されていないという。