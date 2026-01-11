【その他の画像・動画等を元記事で観る】大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-シリーズの深海 奏汰「旅するユリシス」がフルサイズで配信開始となった。エレクトリック・ブルーの美しい羽をもつ蝶、ユリシスに想いを重ねた優しい楽曲に乞うご期待！●配信情報あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング Solo -Bright me up!!-深海 奏汰「旅するユリシス」配信中＜収録内