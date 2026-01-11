女子プロゴルファーの吉田優利選手（25）が2026年1月1日、自身のインスタグラムを更新し、猫カフェを楽しむ姿を披露した。「猫カフェに行く事なんて一生ないと思ってました」吉田選手は、「私すごくアレルギー体質だから猫カフェに行く事なんて一生ないと思ってました、（家におとなしい犬が1人いますが笑）」とコメントし、優しい表情で猫をみつめる様子や頭をなでる姿などを投稿。「また新しい事できました」とつづっていた。イ