太田寛前市長の死去に伴う安曇野市の市長選挙が11日に告示され、これまでに無所属の新人1人が立候補を届け出ました。安曇野市長選挙に立候補したのは午前11時までに、無所属の新人で前副市長の中山栄樹さん（73）です。中山さんは第一声で「市政の安定と事業の継続が第一ではないかということで、私も最後の最後まで当選を目指して頑張ってまいります」などと話していました。中山さんは太田市政を継承し、物価高対策をはじめ人口