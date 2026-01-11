【メルボルン（オーストラリア）１１日＝吉松忠弘】１２日に予選が始まるテニスの４大大会今季開幕戦全豪オープンの予選組み合わせ抽選が１１日に行われ、元世界ランキング４位の錦織圭（ユニクロ）は、予選１回戦で世界２４６位のキメ・コペヤンス（ベルギー）と対戦することになった。両者は初対戦。コペヤンスは、２０１５年に自身最高の同９７位にまで上がった経験を持つ。錦織は、先週のツアー下部大会キャンベラ国際で今