１０日、永泰県の文埕湾にある梅園で自撮りする人たち。（福州＝新華社記者／姜克紅）【新華社福州1月11日】中国福建省福州市永泰県の文埕（ぶんてい）湾で10日、恒例の梅の花シリーズイベントが開幕した。見頃となった花を目当てに多くの観光客が訪れている。１０日、梅の花が見頃となった永泰県の文埕湾。（ドローンから、福州＝新華社記者／姜克紅）１０日、永泰県の文埕湾で古筝（こそう）を弾く女