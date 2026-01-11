アメリカ軍は10日、シリアで活動するイスラム過激派組織「イスラム国」の拠点に大規模な攻撃を行ったと発表しました。去年アメリカ軍兵士らが殺害されたことへの報復だとしています。アメリカ中央軍は10日、SNSで、シリア全土で「イスラム国」の拠点に大規模な攻撃を行ったと発表しました。アメリカのNBCによりますと、35以上の標的に対し、90発以上の精密誘導弾を使い、20機の軍用機を投入したということです。攻撃による被害の状