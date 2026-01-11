阪神・西勇輝投手（３５）が１１日、兵庫県尼崎市の日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムで自主トレを公開した。キャッチボールなど約６時間、体を動かした右腕は「海外で練習して（日本に）帰ってきた感じです」と海外を拠点に練習を行っていたことを明かした。昨季は右膝の「内側側副靱帯（じんたい）の変性」の影響もあり、プロ入り後最少となる１試合の登板にとどまった。オフはジャンプ系のトレーニングを導入するなど順調に調整を続