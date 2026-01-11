あ、お母さんもなにかを察知しましたね…面倒くさそうな人だから近づきすぎるなと。でも残念ながら、「悪い人ではない」ではすまされないことが起きていくのです…！【まんが】嫁のものは私のもの(ウーマンエキサイト編集部)