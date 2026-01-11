Bリーグは1月9日、育成年代の国際大会『インフロニア B.LEAGUE U18 INTERNATIONAL CUP 2026』を、2026年2月10日から同15日にかけて国立代々木競技場第二体育館で開催することを発表した。 同大会は海外チームを招聘し、Bリーグユースチームとの交流・対戦を通して世界に挑戦する意識を高めるとともに、「世界に通用する選手やチームの輩出」に向けた育成強化の礎を形成する機会を提供