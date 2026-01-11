１月10日、サウジアラビアで開催中のU-23アジアカップのグループステージ第２節で、日本と同じB組のU-23カタール代表が、初戦で日本に０―５で惨敗したシリアと対戦。終盤にPKを与えて退場者を出し、０−１で敗れた。これでUAEとの初戦（０−２）に続いて連敗となったカタールは、最終節の日本戦を待たずに、敗退が決定した。A代表はアジアカップを連覇中と結果を残しているなか、今大会はポット２だったにもかかわらず、ポ