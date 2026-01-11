強い寒気の影響で、広島県内は11日から12日明け方にかけて大雪となる見込みです。午前10時時点の県内の積雪は、北広島町八幡で23センチ、庄原市高野で22センチなどとなっています。この冬一番の強い寒気が流れ込む影響で県内は11日から12日明け方にかけて大雪となる見込みです。12日朝までの24時間で予想されている雪の量は、多いところで、北部と南部の山地で40センチ、南部の平地でも15センチとなっています。交通機関にも影響が