台湾メディアの中時新聞網は7日、日本の浴室のある設計が絶賛され、「台湾でなぜ流行しないのか」との声が出たと報じた。記事によると、台湾のSNS・Dcardで先日、建材の展示会を訪れたというユーザーが「日本で一般的な浴室の設計は高齢社会に非常に適していると感じた」と述べた。台湾ではトイレと風呂が一緒になったデザインが一般的で、日本のように浴室とトイレが全く別になっている（「乾湿分離」と呼ばれる）タイプは少数だ