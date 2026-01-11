阪神・西勇輝投手（35）が11日、兵庫県尼崎市の「日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎」の室内練習場で自主トレーニングを公開した。この日は、早朝からキャッチボールやウエートトレーニングなど約6時間みっちり練習。年末年始のオフについては「ずっと海外にいたんで。海外で練習していました」と振り返った。昨季は故障の影響もあり、1軍登板はプロ最少の1試合。17年間の疲労が蓄積し、春先に右膝の「内側側副じん帯の変性」と診断