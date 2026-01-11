11日午前、参政党の神谷宗幣代表はNHKの報道番組に出演後、“衆議院解散”報道についての受け止めを記者に問われ「しっかりと議席を伸ばすチャンス、前向きに取り組んでいきたい」と答えた。【映像】“衆議院解散検討”報道に神谷代表の受け止めは？記者から「今、衆議院解散の報道が出ているが受け止めを」と問われると、神谷代表は「昨年中にも解散あるんじゃないかな、という風に我々考えて準備していたんですけれども、補