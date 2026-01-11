アメリカ政府はべネズエラへの追加制裁を近く解除する可能性があると明らかにしました。【映像】ベネズエラの街の様子力石大輔リポート「国境を越えてコロンビア入ってすぐの場所です。ベネズエラやはり国内経済的にかなり厳しいということで廃品を国を越えて持ち込んでいるということです」ベネズエラ国民の77％は1日300円ほどで暮らす極度の貧困状態にあります。ベッセント財務長官は9日、ロイター通信のインタビューで、近